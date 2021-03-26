EVRAZ 2022’nin sonunda ticari pik demir üretimini artıracak

Cuma, 26 Mart 2021 17:27:31 (GMT+3) | İstanbul

Rus madenci ve çelik üreticisi Evraz Group, bağlı kuruluşu EVRAZ NTMK’daki pik demir üretimi için iki adet döküm makinesi inşa ettiğini açıkladı.

Buna göre, 2020 yılı sonunda başlayan 1,1 milyar RUB değerindeki yatırım projesi kapsamında, şirketin, 2022 yılının başında EVRAZ NTMK’da bulunan yüksek fırın tesisindeki pik demir üretimi için iki adet döküm makinesi devreye alması bekleniyor. Her bir döküm makinesinin pik demir üretme kapasitesi günlük 3.300 mt olurken, halihazırda faaliyette olan diğer iki döküm makinesinin kapasitesi günlük 2.400 mt seviyesinde yer alıyor. Ekipman, METPROMSTROY LLC tarafından tasarlanmak üzere IZTM Irkutsk Heavy Machine Building Plant’ten tedarik edilecek.

EVRAZ Başkan Yardımcısı ve Ural Birimi Başkanı Denis Novozhenov, “Pik demir şu anda Rusya piyasasında yüksek talep görüyor. Yeni döküm makinelerinin devreye alınması, şirketin pik demir üretimini %18 artıracak ve konvertörler yenilenirken yüksek fırın kapasitesini düşürmememizi sağlayacak,” dedi.