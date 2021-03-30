Ever Given gemisinin kurtarılmasıyla Süveyş Kanalı tekrar trafiğe açıldı

Salı, 30 Mart 2021 22:57:27 (GMT+3) | İstanbul

Geçtiğimiz hafta global lojistik sektöründe endişe ve korkuya yol açan Süveyş Kanalı krizi çözüldü. Son bilgilere göre ve Ever Green tarafından teyit edildiği üzere, kanalda sıkışmış olan gemi nihayet sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Daha önce sorunun çözülmesinin haftalar veya aylar alabileceği belirtilmiş olsa da, 13 römorkör ve geminin altından 30.000 metreküp çamur ve kum çıkaran kazıyıcının desteğiyle sorun çözüme ulaştı. Sonuç olarak, gemi kurtarıldı ve takvimindeki gibi hizmet verip veremeyeceğine karar verilmesi için incelenmek üzere Büyük Acı Göl’e doğru yola çıktı.

Sonuç olarak, yakın zamanda Süveyş Kanalı’ndaki faaliyetlerin normale dönmesi bekleniyor ve bu durum global lojistik sektörüne yönelik tehditleri minimize ediyor. Yine de gemilerin sıraya girmesi ve kanaldan geçmeyi bekleyecekleri göz önüne alındığında, artan navlun ücretleri ve kargo teslimlerindeki gecikmeler devam edecek. Bazı gemiler halihazırda rotalarını Güney Afrika’ya çevirerek bölgeden ayrıldı. Ayrıca teslimatlarda gecikmeler olacağı için limanlarda yoğunluk yaşanacak. Kim önce davranırsa avantaj kazanacağı için Süveyş Kanalı yetkilileri de aynı sorundan muzdarip olacak.