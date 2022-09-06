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Axel Eggert: AB düşük arıtma standartlarına sahip ülkelere atık ihraç etmemeli

Salı, 06 Eylül 2022 16:02:10 (GMT+3)   |   İstanbul
       

EURACTIV’e konuşan EUROFER Genel Müdürü Axel Eggert, AB’nin atık sevkiyat yönetmeliği için önerilen revizyonda belirtildiği gibi, AB’nin atık malzemeleri daha düşük arıtma standartlarına sahip ülkelere ihraç etmemesi gerektiğini belirtti.

Hurdanın, AB’nin yeşil çelik üretimine geçişi için milyonlarca ton doğal kaynaktan tasarruf edebilecek ve milyonlarca ton karbon emisyonunu önleyebilecek değerli bir hammadde olduğunu kaydeden Axel Eggert, atık sevkiyat yönetmeliği için önerilen revizyonun AB iklim hedeflerine katkı sağlayacağını, hurda ihracatının AB’deki doğal kaynakları, enerji ve karbon emisyonunu korumaya yönelik potansiyeli kaybetmek anlamına geldiğini belirtti.

Eurostat verilerine göre, 2021 yılında AB’nin hurda ihracatı 2015 yılına kıyasla %113 artış gösterirken, demirli metal atık (demir ve çelik) ihracatı 19,5 milyon mt’a ulaşarak AB’den yapılan tüm atık ihracatının %59’una ulaştı.

AB’nin atık sevkiyat yönetmeliği için önerilen revizyona göre, bir ülkenin ekonomik kalkınma ve iş birliği örgütüne üye olması temel çevresel koşulların yerine getirildiğinin yeterli kanıtı olarak görülüyor, ancak Axel Eggert, AB’den atık ithal eden ülkelerin AB standartlarını karşılamasının önemli olduğunu ve gerekli koşulların sağlanmaması durumunda AB’den söz konusu ülkeye gerçekleştirilen atık ihracatın askıya alınması için etkili bir koruma prosedürünün devreye alınması gerektiğini belirtti.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Avrupa Birliği İth/ihr İstatistikleri Görüş 

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