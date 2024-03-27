Baltık ülkeleri Rusya’dan hurda ithalatının yasaklanmasını istiyor

Çarşamba, 27 Mart 2024 11:49:07 (GMT+3) | İstanbul

Basında çıkan haberlere göre; Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Letonya ve Estonya, Rusya’nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaşı finanse etmesini engellemek için ülkeden hurda ithalatının yasaklanmasına yönelik Avrupa Birliği’ne teklif sundu. Söz konusu teklif metal, bakır ve alüminyum atık ithalatını da içeriyor.

Avrupa’nın Rusya’dan gerçekleştirdiği hurda ithalatı çoğunlukla Litvanya üzerinden yapılıyor ve atık nakliyatı Basel Sözleşmesi ile Atık Nakliye Yönetmeliği’ne tabi olduğundan Litvanya, Rusya’dan hurda ithalatını kısıtlamak veya yasaklamak üzere tek taraflı önlem alamıyor.

Öte yandan SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere AB 12. yaptırım paketi kapsamında Rusya’dan pik demir ithalatına kota getirmiş ve ülkeden slab ithalatına yönelik kotaların süresini 2028 yılının Eylül ayına kadar uzatmıştı.