Assofermet İtalya çelik sektöründeki krizde hurda ihracatının etkili olmadığını söyledi

Çarşamba, 06 Aralık 2023 13:57:20 (GMT+3) | Brescia

İtalya parlamentosundan Simona Bordolari, hurda ülkenin çelik sektörü için hayati öneme sahip bir hammadde olduğu için Avrupa Birliği dışındaki ülkelere yapılan ihracatın İtalyan çelik üreticilerini zor duruma sokabileceğini ifade etti.

İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet’in verilerine göre 2022 yılında İtalyan çelik üreticilerinin kullandığı hurdanın yalnızca %3,2’si (607.000 mt) Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden ithal edildi. 19 milyon mt’luk hurda tüketiminin 12,5 milyon mt’’u iç piyasadan karşılanırken 4,5 milyon mt’u diğer AB ülkelerinden sağlandı. Öte yandan Avrupa Birliği ülkeleri diğer ülkelere 17,7 milyon mt hurda ihraç etti.

Hurda ihracatında çok fazla payı olmayan İtalya, Ocak-Ağustos döneminde ihraç ettiği 317.000 mt hurda ile küresel çapta en çok hurda ihraç eden 22. ülke oldu. İtalya’da 2021 yılında hurda ihracatı 387.000 mt, 2022 yılında ise 516.000 mt seviyesinde kaydedilmişti.

Assofermet, 4 Aralık tarihinde yaptığı bir basın açıklamasında Bordolari’nin ifadelerine yanıt verdi. Birlik, hurda ihracatının İtalya çelik sektörünün yaşadığı krizin ve çelik üreticilerinin yaşadığı arz sıkıntısının nedenlerinden biri olmayacağını belirtti. Assofermet’in açıklamasına göre krizin başlıca sebepleri arasında çelik talebinin zayıflığı, üretim maliyetlerindeki artış ve olumsuz ekonomik görünüm yer alıyor.