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EUROFER OECD ülkelerine atık ihracatının daha iyi takip edilmesini istiyor

Cuma, 02 Aralık 2022 14:17:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Çevre Komitesi atık sevkiyatına daha katı kurallar getirdi. Buna göre Avrupa Komisyonu, atıkların sınıflandırılması için sabit kriterler geliştirecek. AB ülkelerinin geri dönüştürülebilir atık ihracatını, yalnızca bu atığı sürdürülebilir şekilde işleyebileceğini kanıtlayan OECD üyesi olmayan ülkelere yapmasına izin verilecek. Komisyon ayrıca OECD ülkelerine yapılan atık ihracatını, atıkların çevreye duyarlı bir şekilde işlenmesini sağlamak için yakından takip edecek.

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), atık sevkiyat yönetmeliğine getirilen bu değişikliklerin çevresel ve sosyal standartlara uygun olduğunu, ancak önlemlerin etkinliğinin zayıflamasını engellemek için OECD ülkelerine atık ihracatının daha iyi takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Buna göre, yeni yönetmeliğe uyulduğundan emin olmak amacıyla OECD ülkeleri için ülke düzeyinde değerlendirme yapılarak daha güçlü takip prosedürü oluşturulması ve tesislerin tüm faaliyetlerini kapsayan denetimler gerçekleştirilmesi gerekiyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere EUROFER Genel Müdürü Axel Eggert, AB’nin atık malzemeleri daha düşük arıtma standartlarına sahip ülkelere ihraç etmemesi gerektiğini belirtmişti.

Axel Eggert, “Hurda değerli bir hammadde ve çelik sektörünün karbondan arındırılması için gerekli. Avrupa çelik sektöründe metal atıkların geri dönüştürülmesi bölgede döngüsel ekonomi ve karbon emisyonu hedeflerine ulaşmak için başlıca yol olurken, atık sorunlarını yurt dışına taşımak mantıklı değil. 2030 yılına kadar devreye alacağımız yeşil çelik projelerimiz daha fazla hurda gerektireceğinden, sektörümüzün hurda ihtiyacı önümüzdeki yıllarda hızla artacak,” dedi.

Açıklamaya göre, hurda AB’den en çok ihraç edilen atık olmasının yanı sıra geri dönüştürülerek çelik üretilebilen değerli bir malzeme. Geri dönüştürülen her bir ton karbon çeliği hurdası için 1,5 ton, paslanmaz çelik hurdası için ise yaklaşık 5 ton karbon tasarrufu yapılıyor. Bu nedenle AB’nin karbondan arındırma ve enerji tasarrufu hedeflerine ulaşması için hurdanın geri dönüştürülmesi gerekiyor.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Avrupa Birliği İth/ihr İstatistikleri 

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