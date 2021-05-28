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Avrupa Parlamentosu üyeleri AB’nin hurda ihracatındaki artış konusunda endişeleniyor

Cuma, 28 Mayıs 2021 16:40:29 (GMT+3)   |   Brescia
       

Avrupa Parlamentosu 68 diğer üyesiyle birlikte AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Avrupa Yeşil Anlaşması’ndan Sorumlu Komisyon Üyesi Frans Timmermans ve Çevre Komisyonu Üyesi Virginijus Sinkevičius’a bir mektup yolladı. Mektupta, Forza Italia-Ppe üyesi Massimiliano Salini, “AB’nin geri dönüştürülebilir hurda ihracatındaki artış endişe verici, şirketlerimize zarar veriyor ve Avrupa döngüsel ekonomisini tehdit ediyor,” dedi. Parlamento üyeleri hurda ve diğer hammaddelerin ihracatıyla ilgili Avrupa Yönetmeliğinin acilen revize edilmesini istedi.

Salini, “İhracata, yalnızca Avrupa ile uyumlu çevre, iklim ve sağlık standartlarına sahip ülkeler için izin verilmeli,” dedi. Mektupta, AB-27 ülkelerinin 2019 yılındaki hurda ihracatının, 2015 yılında kaydedilen 9 milyon mt’a kıyasla 15 milyon mt seviyesinde yer aldığı belirtildi. Parlamento üyeleri, bu tonajın “iklim, çalışma ve güvenlik gereksinimleri Avrupa standartlarından çok daha düşük olan AB dışındaki ülkelere ihraç edildiğini ve bu nedenle aynı tonajlar AB’de geri dönüştürülseydi olumsuz çevresel sonuçların önlenebileceğini,” ifade etti. Massimiliano Salini, “Endişe verici seviyedeki hurda ihracatı, Avrupa’da elektrikli ark ocakları yoluyla gerçekleştirilen yeşil çelik üretimi üzerinde baskı oluşturuyor, hurda aslında çelik sektörümüz için değerli bir kaynak ve kullanılan işleme bağlı olarak karbon salımını beş tona kadar düşürmek için büyük bir potansiyele sahip,” dedi.


Etiketler: hammaddeler  Avrupa Birliği  ith/ihr istatistikleri  hurda  |  benzer haberler »


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