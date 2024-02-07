EUROFER: Karbonsuzlaşma için gerekli desteğin sağlanmaması sanayisizleşmeye yol açabilir

Çarşamba, 07 Şubat 2024 15:52:45 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), Avrupa Komisyonu’nun 2040 yılına kadar karbon salımını %90 azaltma yönünde açıkladığı yeni taahhüdüne ilişkin AB topluluğunun ve çelik sektörünün şimdiye kadar görülmemiş bir dönüşümden geçmesi gerektiğini belirtti. Çelik sektörünün zaten gerekeni yapmasına rağmen yatırımların oldukça düşük olduğu aktarıldı. EUROFER, AB’nin uygun fiyatlı enerji ve küresel piyasayı merkeze alan ve yatırım dostu bir çerçeve sunan somut bir çözüme ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Birlik, sanayisizleşme riskine karşı uyarıda bulundu ve karbonsuzlaşma çalışmalarını desteklemek amacıyla atılması gereken üç önemli adım olduğuna dikkat çekti.

EUROFER Genel Direktörü Axel Eggert, “AB çelik sektörü, AB’nin 2050 yılına kadar karbon nötr olma yönündeki hedefini destekliyor. Sektör, gerekli şekilde desteklendiği takdirde 2030 yılına kadar karbon salımında ciddi bir düşüş sağlayacak 60’dan fazla projeyi de hayata geçirdi. AB’nin 2040 yılına kadar karbon salımını %90 oranında düşürme hedefi, çelik gibi enerji yoğun sektörlerin neredeyse tamamen karbondan arındırılması anlamına geliyor. Enerji geçişi için gerekli koşulların sağlanmaması ve yatırımların ciddi ölçüde artırılmaması AB iklim politikasının ekonomik ve teknik fizibilitesi ile bu politikanın enerji, ticaret ve rekabet gibi diğer politikalarla olan etkileşimini zora sokar. Bu durum sanayisizleşmeye yol açabilir ve dolayısıyla AB’nin dayanıklılığı ile stratejik özerkliğini zayıflatabilir,” ifadelerini kullandı.

Eggert, AB’nin rekabet açığının uygun fiyatlı temiz enerji ve hidrojen beraberinde gerekli hammaddelere erişim sağlanarak kapatılmasının elzem olduğunu vurguladı. COP28’te gözlenen ilerlemeye rağmen iklim çalışmalarının küresel olarak halen farklılık gösterdiği ve yeni yatırımların bu çalışmalarla uyumlu olmadığı aktarıldı. Eggert sözlerine, “Örneğin 2026 yılına kadar piyasa dışı 150 milyon mt ilave çelik kapasitesinin devreye alınması planlanıyor ve üçüncü ülkelerdeki çoğu yatırım karbon yoğun teknolojilere odaklanıyor. Dolayısıyla aynı iklim hedeflerini paylaşmayan diğer bölgelerle şartları eşitleyen bir ticaret politikası zaruri,” şeklinde devam etti.

EUROFER yetkilisi son olarak AB’nin endüstriyel rekabetçiliği tüm politika alanlarına yayacak, karbon salımının düşürülmesine yönelik yatırımlar için temel oluşturacak ve yeşil çelik ürünleri için lider pazarlar kuracak yenilikçi ve kapsamlı bir politika hazırlaması gerektiğini vurguladı.