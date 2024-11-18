Swiss Steel Avrupa piyasasındaki zayıflık sebebiyle 800 kişiyi işten çıkaracak

İsviçre merkezli çelik üreticisi Swiss Steel Group, mevcut piyasa koşullarını göz önünde bulundurarak uzun vadede operasyonlarını optimize etmek amacıyla üretim tesislerinde işten çıkarmalara gideceğini duyurdu.

Söz konusu kararın İsviçre, Almanya ve Fransa’daki üretim tesislerinde bulunan tam zamanlı yaklaşık 800 pozisyonu etkileyeceği ve sürecin önümüzdeki yıl tamamlanmasının beklendiği ifade edildi. Ayrıca şirketin mevcut iş gücünü 2025 yılının ilk yarısına kadar 7.000 çalışanın altına düşüreceği vurgulandı.

Öte yandan Swiss Steel, Avrupa imalat sektörlerinde talebin halen zayıf olması, üretimin düşmesi ve hafif bir büyüme olacağı yönündeki beklentilerin işten çıkarma kararında rol oynadığını bildirdi.