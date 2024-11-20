British Steel ray depolama tesisi açtı

İngiltere merkezli çelik üreticisi British Steel, North Lincolnshire’da 10 milyon £ değerinde ray depolama tesisi açtı. Söz konusu tesisten, Network Rail’in demir yolu ağı için ray tedarik edilecek.

BBC’ye konuşan British Steel’in Ticaret Direktörü Craig Harvey, bu yatırımın hükümetin demir yolu bağlantılarını ve demir yolu ile seyahati iyileştirme planlarını desteklediğini belirtti ve British Steel’in “İngiltere’nin altyapısını güçlendirme ve geliştirmesinde önemli bir role” sahip olduğunu söyledi.

Tesisin 108 metre uzunluğunda 25.000 mt ray depolama kapasitesi bulunuyor.