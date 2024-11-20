 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > British...

British Steel ray depolama tesisi açtı

Çarşamba, 20 Kasım 2024 11:43:52 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli çelik üreticisi British Steel, North Lincolnshire’da 10 milyon £ değerinde ray depolama tesisi açtı. Söz konusu tesisten, Network Rail’in demir yolu ağı için ray tedarik edilecek.

BBC’ye konuşan British Steel’in Ticaret Direktörü Craig Harvey, bu yatırımın hükümetin demir yolu bağlantılarını ve demir yolu ile seyahati iyileştirme planlarını desteklediğini belirtti ve British Steel’in “İngiltere’nin altyapısını güçlendirme ve geliştirmesinde önemli bir role” sahip olduğunu söyledi.

Tesisin 108 metre uzunluğunda 25.000 mt ray depolama kapasitesi bulunuyor.


Etiketler: İngiltere Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Avrupa Komisyonu Liberty Steel’in Dunaferr’i satın almasına ilişkin onay verdi

05 Eki | Çelik Haberler

Liberty Steel tasfiye sürecindeki Dunaferr’i satın alacak

12 Tem | Çelik Haberler

Primetals, Hydnum Steel’in yeşil çelik tesisine elektrik ark ocağı tedarik edecek

14 Haz | Çelik Haberler

H2 Green Steel yeşil çelik tedariki için yaptığı iş birliklerine Marcegaglia'yı da ekledi

03 May | Çelik Haberler

Primetals, voestalpine’in iki galvanizleme hattını geliştirecek

14 Eyl | Çelik Haberler

Liberty, Tata Steel’in Port Talbot tesisiyle ilgileniyor

18 Ağu | Çelik Haberler

Tata Steel UK elektrik ark ocağına geçmeyi planlıyor, sendikalar endişeli

20 Tem | Çelik Haberler

Liberty Steel Rotherham tesisinin kapasitesini artıracak

22 Haz | Çelik Haberler

EMR UK operasyonlarında geçici değişikliğe gitti

26 Mar | Çelik Haberler

İngiltere merkezli uzun çelik alıcıları, ülkedeki seçimler nedeniyle faaliyetlerine ara verdi

12 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis