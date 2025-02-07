EUROFER: AB’nin nihai mamul ihracatı Ocak-Kasım döneminde %4 arttı

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2025-2026/2025 birinci çeyrek raporuna göre AB ülkelerinin dış piyasalara yaptığı toplam çelik ihracatı, önceki çeyrekte görülen %8’lik artışın ardından 2024’ün üçüncü çeyreğinde %4 artış kaydetti. Nihai ve yassı mamul ihracatı sırasıyla %2 ve %5 artış gösterirken, uzun mamul ihracatı %6 geriledi.

2024’ün Ocak-Kasım döneminde ise toplam çelik ihracatı ve nihai mamul ihracatı %4’er artış kaydederken, yassı ve uzun mamul ihracatında sırasıyla %4 ve %3’da yer alan artışlar görüldü. Bahsi geçen dönemde yassı mamul ihracatı, nihai mamul ihracatının %65’ini oluşturdu.

EUROFER’in yayımladığı verilere göre Ocak-Kasım döneminde AB ülkelerinin en fazla ihracat yaptığı ülkeler İngiltere, ABD, Türkiye, İsviçre, Çin ve Mısır oldu. Bu ülkelerin ilk beşi toplam nihai mamul ihracatının %57’sini meydana getirdi. Nihai mamul ihracatının yıllık artış gösterdiği ülkeler %30 ile ABD, %8 ile Çin, %6 ile Norveç ve %11 ile İngiltere olurken, İsviçre’de %7, Mısır ile Türkiye’de ise %7 düşüş gözlendi.

Bahsi geçen dönem içinde AB ülkeleri, yarı mamuller de dahil olmak üzere çelik ticaretinde aylık ortalama 1,6 milyon mt ticaret açığı verdi. Bunun 1,1 milyon mt’unu nihai mamul ticaretinde görülen açık oluşturdu.