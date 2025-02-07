 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > EUROFER:...

EUROFER: AB’nin nihai mamul ihracatı Ocak-Kasım döneminde %4 arttı

Cuma, 07 Şubat 2025 12:13:10 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2025-2026/2025 birinci çeyrek raporuna göre AB ülkelerinin dış piyasalara yaptığı toplam çelik ihracatı, önceki çeyrekte görülen %8’lik artışın ardından 2024’ün üçüncü çeyreğinde %4 artış kaydetti. Nihai ve yassı mamul ihracatı sırasıyla %2 ve %5 artış gösterirken, uzun mamul ihracatı %6 geriledi.

2024’ün Ocak-Kasım döneminde ise toplam çelik ihracatı ve nihai mamul ihracatı %4’er artış kaydederken, yassı ve uzun mamul ihracatında sırasıyla %4 ve %3’da yer alan artışlar görüldü. Bahsi geçen dönemde yassı mamul ihracatı, nihai mamul ihracatının %65’ini oluşturdu.

EUROFER’in yayımladığı verilere göre Ocak-Kasım döneminde AB ülkelerinin en fazla ihracat yaptığı ülkeler İngiltere, ABD, Türkiye, İsviçre, Çin ve Mısır oldu. Bu ülkelerin ilk beşi toplam nihai mamul ihracatının %57’sini meydana getirdi. Nihai mamul ihracatının yıllık artış gösterdiği ülkeler %30 ile ABD, %8 ile Çin, %6 ile Norveç ve %11 ile İngiltere olurken, İsviçre’de %7, Mısır ile Türkiye’de ise %7 düşüş gözlendi.

Bahsi geçen dönem içinde AB ülkeleri, yarı mamuller de dahil olmak üzere çelik ticaretinde aylık ortalama 1,6 milyon mt ticaret açığı verdi. Bunun 1,1 milyon mt’unu nihai mamul ticaretinde görülen açık oluşturdu.


Etiketler: Yassı Ürünler Uzun Ürünler Yarı Mamul Avrupa Birliği İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Japonya’nın çelik ihracatı 2024’te %3 geriledi

31 Oca | Çelik Haberler

Hoa Phat’ın net kârı ve satış geliri 2024’te arttı

27 Oca | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Kasım döneminde %4,1 düştü

27 Ara | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Ekim döneminde %4,1 düştü

29 Kas | Çelik Haberler

EUROFER: AB’nin nihai mamul ihracatı ilk yedi ayda %7 yükseldi

31 Eki | Çelik Haberler

EUROFER: AB’nin Türkiye’den çelik ithalatı Ocak-Temmuz döneminde neredeyse iki katına çıktı

31 Eki | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Eylül döneminde %3,9 düştü

31 Eki | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %4,2 düştü

30 Eyl | Çelik Haberler

Ukrayna’nın yassı mamul ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %78,6 arttı

16 Eyl | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %4,1 düştü

02 Eyl | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis