 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > EUROFER:...

EUROFER: AB’nin çelik ithalatı üçüncü çeyrekte tüm segmentlerde artış kaydetti

Pazartesi, 10 Şubat 2025 15:01:08 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2025-2026/2025 birinci çeyrek raporuna göre AB’nin yarı mamul dahil olmak üzere toplam çelik ithalatı geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde yıllık %1 artış kaydetti. Söz konusu dönemde AB’nin yassı mamul ithalatı yıllık %10 yükselirken, nihai mamul ithalatı %12 artış kaydetti. Uzun mamul ithalatında ise %18 artış görüldü.

Geçtiğimiz ilk on bir ayında Türkiye, Hindistan, Güney Kore, Vietnam, Tayvan, Çin, Ukrayna ve Japonya, AB’nin nihai mamul ithalatı yaptığı başlıca ülkeler oldu. Bu ülkelerin ilk beşi Ocak-Kasım döneminde AB’nin toplam nihai mamul ithalatının %57’sini oluşturdu. Türkiye %15’lik payıyla AB’nin en büyük nihai mamul ithalat rotası hâline gelirken, Hindistan, Güney Kore, Vietnam, Tayvan, ve Çin’in payları da sırasıyla %12, %11, %10, %9 ve %7 seviyelerinde yer aldı.

2024'ün Ocak-Kasım döneminde Türkiye’den yapılan ithalat %87 artış gösterirken, Vietnam, Hindistan, Tayvan ve Güney Kore çıkışlı çelik ithalatı sırasıyla %27, %14, %6 ve %4 artış kaydetti. Japonya ve Çin’den yapılan sevkiyatlar ise sırasıyla %18 ve %10 geriledi.

EUROFER’e göre 2024 yılının ilk on bir ayında yassı mamul ve uzun mamul ithalatı önceki yıla kıyasla sırasıyla %10 ve %8 artış kaydederken, uzun mamullerin toplam nihai mamul ithalatındaki payı %21 oldu.


Etiketler: Yassı Ürünler Yarı Mamul Uzun Ürünler Avrupa Birliği İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

EUROFER: AB’nin nihai mamul ihracatı Ocak-Kasım döneminde %4 arttı

07 Şub | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı 2024’te %3 geriledi

31 Oca | Çelik Haberler

Hoa Phat’ın net kârı ve satış geliri 2024’te arttı

27 Oca | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Kasım döneminde %4,1 düştü

27 Ara | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Ekim döneminde %4,1 düştü

29 Kas | Çelik Haberler

EUROFER: AB’nin nihai mamul ihracatı ilk yedi ayda %7 yükseldi

31 Eki | Çelik Haberler

EUROFER: AB’nin Türkiye’den çelik ithalatı Ocak-Temmuz döneminde neredeyse iki katına çıktı

31 Eki | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Eylül döneminde %3,9 düştü

31 Eki | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %4,2 düştü

30 Eyl | Çelik Haberler

Ukrayna’nın yassı mamul ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %78,6 arttı

16 Eyl | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis