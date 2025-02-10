EUROFER: AB’nin çelik ithalatı üçüncü çeyrekte tüm segmentlerde artış kaydetti

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2025-2026/2025 birinci çeyrek raporuna göre AB’nin yarı mamul dahil olmak üzere toplam çelik ithalatı geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde yıllık %1 artış kaydetti. Söz konusu dönemde AB’nin yassı mamul ithalatı yıllık %10 yükselirken, nihai mamul ithalatı %12 artış kaydetti. Uzun mamul ithalatında ise %18 artış görüldü.

Geçtiğimiz ilk on bir ayında Türkiye, Hindistan, Güney Kore, Vietnam, Tayvan, Çin, Ukrayna ve Japonya, AB’nin nihai mamul ithalatı yaptığı başlıca ülkeler oldu. Bu ülkelerin ilk beşi Ocak-Kasım döneminde AB’nin toplam nihai mamul ithalatının %57’sini oluşturdu. Türkiye %15’lik payıyla AB’nin en büyük nihai mamul ithalat rotası hâline gelirken, Hindistan, Güney Kore, Vietnam, Tayvan, ve Çin’in payları da sırasıyla %12, %11, %10, %9 ve %7 seviyelerinde yer aldı.

2024'ün Ocak-Kasım döneminde Türkiye’den yapılan ithalat %87 artış gösterirken, Vietnam, Hindistan, Tayvan ve Güney Kore çıkışlı çelik ithalatı sırasıyla %27, %14, %6 ve %4 artış kaydetti. Japonya ve Çin’den yapılan sevkiyatlar ise sırasıyla %18 ve %10 geriledi.

EUROFER’e göre 2024 yılının ilk on bir ayında yassı mamul ve uzun mamul ithalatı önceki yıla kıyasla sırasıyla %10 ve %8 artış kaydederken, uzun mamullerin toplam nihai mamul ithalatındaki payı %21 oldu.