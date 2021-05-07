EUROFER: AB’nin görünür çelik tüketimi artan taleple 2021’de yükselecek

Cuma, 07 Mayıs 2021 16:54:43 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Birliği’nin (EUROFER) son Ekonomik ve Piyasa Görünümü raporuna göre, AB’nin 2020 yılının dördüncü çeyreğindeki görünür çelik tüketimi yıllık %3,3 artışla 2019 yılının dördüncü çeyreğinden bu yana ilk çeyreklik artışı kaydederek 35,2 milyon mt oldu. 2020 yılının tamamı salgından büyük ölçüde etkilendi ve AB’nin görünür çelik tüketimi söz konusu yılda %11,1 düştü. EUROFER, çelik kullanan sektörlerden gelen talebin artmaya devam etmesi nedeniyle AB’nin görünür çelik tüketiminin 2021 yılında %11,7 oranında toparlanmasını ve 2022 yılında %4,9 artmasını bekliyor.

EUROFER’in raporuna göre, salgın çelik tüketiminin çökmesine ve dünya genelinde ekonomik görünümün bozulmasına neden oldu. Üçüncü çeyrekte karantina önlemlerinin gevşetilmesi, faaliyetlerin yeniden başlamasını sağladı. Sonuç olarak, hem çelik kullanan sektörlerin üretimi hem de çelik talebi, ikinci çeyrekte görülen rekor düşük seviyelere kıyasla, geçtiğimiz yılın üçüncü ve dördüncü çeyreklerinde önemli ölçüde toparlandı.

Geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinin başında Avrupa’da ortaya çıkan yeni virüs dalgası yeni karantina önlemlerinin uygulanmasına neden oldu, bu da genel toparlanmaya gölge düşürdü. Öte yandan, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde, AB’nin tamamında sanayi üretimi, özellikle beyaz eşya ve otomotiv sektörleri olmak üzere bazı sektörlerin üretiminde kaydedilen beklenenden hızlı toparlanmanın etkisiyle, art arda ikinci çeyrekte büyük bir toparlanma kaydetti.

2020 yılında, AB’de çelik kullanan sektörlerin üretimi yıllık %10,4 düştü. Yılın dördüncü çeyreğinde çelik kullanan sektörlerin üretimi %1,9 düştü, ancak bu oran üçüncü çeyreğe göre daha düşük oldu. EUROFER bu durumun, AB genelinde salgın nedeniyle devam eden ekonomik belirsizliğe rağmen 2021 yılının ilk çeyreğinde endüstriyel toparlanmada daha güçlü bir hızlanmanın yolunu açabileceğini belirtti.

EUROFER’e göre, AB’deki genel ekonomik toparlanma eşit oranlarda olmasa da, çelik kullanan sektörlerdeki ve çelik talebindeki toparlanmanın 2021 yılı boyunca devam etmesi bekleniyor.