EUROFER: AB çelik tüketimi 2020’nin üçüncü çeyreğinde düştü, dördüncü çeyreğin daha iyi olması bekleniyor

Çarşamba, 10 Şubat 2021 16:48:56 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Birliği’nin (EUROFER) son Ekonomik ve Piyasa Görünümü raporuna göre, AB’nin 2020 yılının üçüncü çeyreğindeki görünür çelik tüketimi, bir önceki çeyrekte kaydedilen %25’lik düşüşün ardından yıllık %11,6 düşüşle 32,8 milyon mt oldu. Tüketim hacmi, ikinci çeyrekte görülen rekor düşük seviyeden daha yüksek olsa da, Corona virüsünden dolayı uygulanan ciddi kesinti nedeniyle çelik talebindeki benzeri görülmemiş bozulmayı yansıtıyor.

EUROFER Genel Direktörü Axel Eggert, “Dördüncü çeyrekte olumlu sonuçlar görecek olsak da, 2020 muhtemelen kaydedilen en kötü yıllardan biri olacak,” dedi.

EUROFER’in raporuna göre, 2020 yılının Mart ayında başlayan üretimdeki duruşları imalat faaliyetlerini ve çelik kullanan sektörleri ciddi şekilde etkiledi. Ekonomi üzerinde en büyük etkiye sahip önlemlerin bazıları, 2020 yılının Haziran ayı itibarıyla gevşetildi, ancak birçok önlem uygulanmaya devam etti veya son aylarda sıkılaştırıldı.

Axel Eggert, “AB bu krizi, toparlanma fonunu sanayiyi karbonsuzlaştırma hedeflerini gerçekleştirmek için bir fırsat olarak kullanmalı. Bu hedefi gerçekleştirirken, çelik sektörü gibi söz konusu hedefi desteklemeye nasıl yardımcı olabileceğini göstermiş olan sektörlerden başlamalı,” dedi.

2020 yılının üçüncü çeyreğinde AB’de çelik kullanan sektörlerin toplam üretimi, ikinci çeyrekte kaydedilen %24,4’lük düşüşün ardından toparlandı, ancak %6,4 azaldı. Çelik talebinde devam eden gerileme, AB’deki yerel teslimatların üçüncü çeyrekte %24,4 düşmesine neden oldu. Bu düşüş art arda kaydedilen sekizinci yıllık düşüş oldu ve birinci çeyrekte %28,1’lik düşüş kaydedilmişti.

Yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen %16,8’lik büyük düşüşün ardından, ithalattaki düşüş üçüncü çeyrekte de devam etti ve yıllık %25,4 geriledi. İthalat art arda dördüncü çeyrekte çeyreklik bazda %10’dan fazla düştü.