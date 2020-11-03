EUROFER: AB çelik tüketimi ikinci çeyrekteki en ciddi düşüşü kaydetti

Salı, 03 Kasım 2020 11:48:22 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Birliği’nin (EUROFER) son Ekonomik ve Piyasa Görünümü raporuna göre, AB’nin 2020 yılının ikinci çeyreğindeki görünür çelik tüketimi, bir çeyrekte kaydedilen %12’lik düşüşün ardından yıllık %25,5 düştü. Bu, AB çelik tüketiminin kaydettiği en büyük düşüş oldu.

Corona virüsünden dolayı uygulanan önlemlerin kalkmasıyla üçüncü çeyrekte endüstriyel faaliyetler yeniden başladı. EUROFER’in raporuna göre, bu döneme ait rakamlar, ikinci çeyrekteki rekor düşüşlere kıyasla, GSYİH’da önemli bir toparlanma gösterecek. İkinci bir Corona virüsü dalgası çıkarsa, bu iyileşme riske girebilir.

Çelik kullanan sektörlerin toplam üretimi, birinci çeyrekte kaydedilen %6,5’lik düşüşün ardından, ikinci çeyrekte %21,3 azaldı. Salgın sırasında uygulanan ekonomik ve endüstriyel karantinanın bir sonucu olarak beklendiği üzere çelik talebinde devam eden gerileme, AB’deki yerel teslimatların ikinci çeyrekte %28,6 düşmesine neden oldu. Bu düşüş art arda kaydedilen yedinci yıllık düşüş oldu ve birinci çeyrekte %8,2’lik düşüş kaydedilmişti.

Yılın ilk çeyreğinde kaydedilen %20’lik büyük düşüşün ardından, ithalattaki düşüş ikinci çeyrekte de devam etti ve yıllık %16,7 geriledi. Bu rakam, 7,1 milyon mt’luk hacme karşılık geliyor ve AB çelik talebinin %24’ünü oluşturuyor.

EUROFER Genel Direktörü Axel Eggert, “Corona virüsü önlemlerinin AB genelinde yeniden uygulanmaya başladığı göz önüne alındığında, bu yıl ve 2021 yılı için görünüm hala belirsizliğini koruyor,” dedi.