AB çelik sektörü 2021’in daha iyi geçmesini bekliyor

Cuma, 30 Ekim 2020 15:06:07 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Birliği’nin (EUROFER) düzenlediği “AB Çelik Piyasasının Durumu ve Avrupa Çelik Sektörü için Daha Geniş Ekonomik Koşullar” seminerinde sunum yapan ekonomik araştırma ve pazar analizi direktörü Alessandro Sciamarelli, 2020 ve 2021 yıllarında çelik sektörünün durumu için tahminlerde bulundu.

Sciamarelli, Mart ayının ortası ile Mayıs ayının sonu arasındaki dönemde AB’de çelik kullanan sektörlerdeki kapanışların ve salgının etkisinin çelik üretiminde yıllık %17’nin üzerinde düşüşe yol açtığını belirtti.

Sunuma göre, AB’de görünür çelik tüketiminin cari yılda %14,6 azalması ve 2021 yılında %13,1 oranında toparlanması bekleniyor. Reel tüketimin bu yıl %11,5 düşmesi ve 2021 yılında %9,3 oranında toparlanması tahmin ediliyor. Bu yılın ikinci çeyreğinde, bölgede görünür çelik tüketiminin yıllık %25,5, ithalatın ise %16,7 düştüğü görülüyor.

Bu yılın ilk sekiz ayında AB’nin nihai mamul ithalatı %19 azaldı. Bu yılın ikinci çeyreğinde yassı çelik ürünlerin ithalattaki pazar payı %22,3 olurken, uzun çelik ürünlerin payı %8,7 oldu.

Son kullanıcı sektörlere gelindiğinde, AB’de çelik kullanan sektörler Corona virüsünden dolayı uygulanan karantinalardan büyük ölçüde etkilendi ve üretimde rekor düşüş kaydedildi. Önümüzdeki dönemde otomotiv pazarının cari yıl boyunca durgun kalacağı tahmin ediliyor. Sektördeki üretimin 2020 yılında %20,6 azalması beklenirken, 2021 yılında ise %18,1 oranında toparlanacağı düşünülüyor.

İnşaat sektöründe ise, mevcut ekonomik koşullar altında, birçok AB hükümeti, kamu inşaatı ve altyapı projelerinin tamamlanmasını hızlandıracaklarını açıkladı. Bundan yola çıkılarak inşaat sektörü üretiminin 2020 yılında %3,6 düşerken ve 2021 yılında %5 oranında toparlanması bekleniyor.

EUROFER’e göre, ikinci çeyrekte endüstriyel faaliyetlerin tamamen durması nedeniyle bu yıl çelik talebinde rekor bir düşüş kaydedildi, talebin ancak 2021 yılında toparlanması öngörülüyor.

EUROFER, Avrupa Komisyonu tarafından Haziran ayında gözden geçirilen koruyucu önlemlerin çelik pazarında Corona salgınının neden olduğu değişen koşullara uygun şekilde ayarlanmadığını ve bunun da sektörü zor durumda bıraktığını düşünüyor.