Avrupa’da çelik tüketiminin 2022’de %1,7 daralması ve 2023’te toparlanması bekleniyor

Çarşamba, 24 Ağustos 2022 16:34:43 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2022-2023/2022 üçüncü çeyrek raporuna göre, 2021 yılında AB-27 ülkelerinin görünür çelik tüketiminde kaydedilen olumlu eğilim 2022 yılının birinci çeyreğinde de devam etti. Ancak bu olumlu eğilim, küresel tedarik zincirinde süregelen aksaklıklar, artan enerji fiyatları ve üretim maliyetleri nedeniyle yavaşladı. Bu yılın birinci çeyreğinde AB-27 ülkelerinin görünür çelik tüketimi geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde kaydedilen %10,1’lik artışın ardından yıllık %6,5 artışla 37,1 milyon mt seviyesine yükseldi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın da etkileriyle söz konusu sıkıntıların 2022 yılının ikinci yarısında daha da büyümesi bekleniyor. Bu nedenle birliğe göre, AB’nin çelik tüketimi 2022 yılında %1,7 daralacak ve 2023 yılında %5,6 oranında toparlanma gösterecek. Ancak çelik talebinin genel gelişimi belirsizliğe tabi olmaya devam ediyor. Artan belirsizliğin, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa yönelik şimdilik öngörülemeyen gelişmelere ve bunun küresel tedarik zincirleri üzerindeki etkisine bağlı olarak en azından 2023 yılının birinci çeyreğine kadar sürmesi bekleniyor.

Süregelen tedarik zinciri sıkıntılarına rağmen bu yılın birinci çeyreğinde çelik kullanan sektörlerdeki üretim 2021 yılının dördüncü çeyreğinde kaydedilen %2,6 artışın ardından yıllık %4,9 yükseldi. EUROFER çelik kullanan sektörlerdeki üretimin daha önce öngörülen %2’lik artışa kıyasla 2022 yılında %1,1 artmasını beklerken, 2023 yılında çelik kullanan sektörlerdeki üretimin %2,2 artacağını tahmin ediyor.

Birinci çeyrekte AB’deki yurt içi teslimatlar bölgede 2021 yılının ikinci yarısında yavaşlayan talep nedeniyle yalnızca %0,2 artış gösterdi.