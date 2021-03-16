İtalya’nın AB dışı ülkelere yaptığı çelik ihracatı 2020’de %15,1 düştü

Salı, 16 Mart 2021 16:27:12 (GMT+3) | Brescia

İtalyan çelik üreticileri birliği Federacciai tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında, İtalya’nın AB dışı ülkelerden çelik ithalatı yıllık %25,7 düşüşle 8,2 milyon mt olurken, AB dışı ülkelere çelik ihracatı yıllık %15,1 düşüşle 3,7 milyon mt olarak gerçekleşti.

Özellikle, söz konusu dönemde İtalya’nın AB dışı ülkelerden uzun ürün ithalatı, bir önceki yıla göre %19,2 düştü. Ülkenin filmaşin ithalatı yıllık %6,7 düşüşle 195.000 mt olurken, çubuk ithalatı ise yıllık %26,9 düşüşle 144.000 mt oldu.

İtalya’nın AB dışı ülkelerden yassı çelik ithalatı aynı dönemde yıllık %24 düşüş gösterdi. 2,38 milyon mt ile %30,1 düşüş gösteren rulo, 683.000 mt ile %17 düşüş gösteren soğuk haddelenmiş levha, 463.000 mt ile %36,6 düşüş gösteren sıcak daldırma galvanizli levha AB dışı ülkelerden en çok ithal edilen yassı çelik ürünler arasında yer aldı.

İtalya’nın yılın tamamında AB dışı ülkelere yaptığı çelik ihracatına ilişkin olarak, uzun ürün ihracatı yıllık %14,8 düşerken, yassı ürün ihracatı yıllık %1,8 düşüş gösterdi. Ürün bazında, inşaat demiri ihracatı yıllık %25 düşüşle 429.000 mt, filmaşin ihracatı yıllık bazda %14,8 düşüşle 334.000 mt, ray ihracatı ise yıllık %172,4 artışla 79.000 mt seviyesinde kaydedildi. Ayrıca, çelik rulo ihracatı ise yıllık %22,5 düşüşle 275.000 mt olurken, sıcak haddelenmiş levha ihracatı %33,2 artışla 297.000 mt seviyesinde yer aldı.

2020 yılında, İtalya’nın AB dışı ülkelere yaptığı dikişsiz boru ihracatı yıllık %26,1 düşüşle 297.000 mt olarak kaydedilirken, kaynaklı boru ihracatı yıllık bazda %29,3 düşüşle 312.000 mt seviyesinde yer aldı.

İthalat ve ihracat tonajlarının detaylarını bin metrik ton cinsinden aşağıdaki tabloda görebilirsiniz:

Ürünler İthalat İhracat Fark 2019 2020 Değişim (%) 2019 2020 Değişim (%) 2019 2020 İngot ve yarı ürünler 4.303 3.027 -29,7 348 176 -49,4 -3.955 -2.851 Uzun ürünler 452 365 -19,2 1.250 1.065 -14,8 798 700 Yassı ürünler 5.860 4.453 -24 1.191 1.170 -1,8 -4.669 -3.283 Birincil imalat ürünleri (*) 368 301 -18,2 1.338 1.098 -17,9 970 797 İkincil imalat ürünleri (**) 80 73 -8,8 177 146 -17,5 97 73 TOPLAM 11.063 8.219 -25,7 4.304 3.655 -15,1 -6.759 -4.564

(*) Dikişsiz boru, kaynaklı boru, dövme çubuk, soğuk çekme profil ve çubuk, çekme tel, soğuk şerit, kaynaklı profil

(**) Flanş, boru bağlantı elemanları, madencilik parçaları, gözyaşı sac, toz pik demir