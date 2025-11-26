 |  Giriş 
EUROPIPE Almanya’nın enerji arzını güçlendirecek ETL182 boru hattı projesine başladı

Çarşamba, 26 Kasım 2025 14:58:55 (GMT+3)   |   İstanbul

Alman çelik boru üreticisi EUROPIPE, ülkenin enerji altyapısı ve arz güvenliğine önemli katkı sağlaması beklenen yaklaşık 88 km uzunluğundaki ETL182 büyük çaplı çelik boru hattının inşasına başladığını açıkladı. Şirkete göre proje, enerji dönüşümünün gerektirdiği kritik boru hattı altyapısının tedarikinde EUROPIPE’ın rolünü güçlendiriyor.

Proje kapsamında inşa edilen yaklaşık 88 km uzunluğundaki hat, LNG veya diğer enerji taşıyıcılarının iletiminde kullanılacak ve Almanya’nın enerji altyapısının dayanıklılığını artıracak.

EUROPIPE tarafından üretilen 1422 × 21 mm, 23,5 mm ve 28,5 mm ölçülerindeki büyük çaplı borular; dayanım, işletme güvenliği ve uzun ömür açısından en yüksek teknik gereklilikleri karşılayarak güvenilir ve verimli enerji iletimi sağlıyor.

Avrupa’nın enerji dönüşümünde stratejik önem

ETL182 gibi enerji iletim hatları, Avrupa’nın doğal gaz ve hidrojen arzını güvence altına alma, enerji güzergâhlarını çeşitlendirme ve tek kaynağa bağımlılığı azaltma hedefleri açısından giderek daha kritik hâle geliyor.

Bu girişim, Almanya’nın ve dolayısıyla Avrupa’nın enerji arzı yönetimini güçlendirmesine, LNG veya hidrojen taşımacılığını desteklemesine ve enerji dönüşümü hedeflerini arz güvenliğini zayıflatmadan ilerletmesine katkı sunuyor.

EUROPIPE yıllık 1,4 milyon mt veya yaklaşık 3.000 km boru üretim kapasitesine sahip.


Etiketler: Boru Borular Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

