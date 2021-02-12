EUROFER: AB otomobil üretimi 2020 yılında %19,5 düşecek, 2021’de %15,9 toparlanacak

Cuma, 12 Şubat 2021 12:23:36 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2021-2022/2021 birinci çeyrek raporuna göre, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde AB otomotiv üretimi sekiz çeyrek art arda olmak üzere %10,7 düştü. Avrupa’da ve ABD, Çin ile Türkiye gibi önemli ihracat pazarlarında yeni binek araçlara olan talebin zayıflamasıyla, Corona virüsü salgını, üçüncü çeyrekte karantina önlemlerinin kaldırılmasıyla faaliyette kaydedilen toparlanmaya rağmen tüm AB ülkelerindeki üretim faaliyetlerine benzeri görülmemiş bir zarar verdi.

EUROFER raporuna göre, 2020 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren üretimde kaydedilen güçlü toparlanmaya rağmen AB’de pazar koşulları ve otomobil talebi, ekonomik belirsizlikler nedeniyle zayıf kalmaya devam ediyor. AB’de binek araç kayıtları 2020 yılında yıllık %23,7 düşerken, Aralık ayında %3,3 düşüş gösterdi. Ticari araç kayıtları 2020 yılında yıllık %18,9, Aralık ayında ise yıllık %4,2 düştü.

Tüketicilerden gelen yeni otomobil talebinin makroekonomik tablo ve tüketici geliri iyileşene kadar zayıf kalması bekleniyor. Sektör 2021 yılında üretimini normal seviyelere getirebilirse, talep tarafındaki iş gücü pazarı dinamikleriyle yeni modellerin piyasaya sürülmesi destekleyici bir faktör olabilir. Bununla birlikte, ABD, Çin ve Türkiye gibi büyük pazarlardan gelen otomobil talebi, AB otomobil ihracatçıları için bir zorluk olmaya devam edecek.

AB çıkışlı otomobil ve otomotiv parçalarına ilişkin vergiler konusunda ABD ile yaşanabilecek olası anlaşmazlıklar yeni ABD hükümetiyle tamamen ortadan kalkmayacak, bu da sektörün toparlanmasını engelleyecek. Bu durum, ABD pazarıyla geniş ticari bağlantıları olan ve Avrupa otomobil tedarik zincirlerine entegre olan Almanya ve Orta Avrupa sektörünü etkilemeye devam edecek.

AB otomotiv üretiminin, 2020 yılında yıllık %19,5 düşüşle diğer çelik kullanan sektörlere kıyasla ticari risklerden en çok etkilenecek sektör olacağı, 2021 yılında da %15,9’luk bir toparlanma kaydedeceği tahmin ediliyor. Bir önceki tahminde düşüş %20,6 ve toparlanma %18,1 seviyelerindeydi.