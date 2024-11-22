EuRIC: AB’nin ithal enerji bağımlılığını azaltmak için geri dönüştürülmüş çelik kullanımının artırılması gerekiyor

Geri dönüştürülmüş çelik kullanımının çevresel faydalarının yeterince takdir görmediğine yönelik endişelerini dile getiren Avrupa Geri Dönüşüm Endüstrileri Konfederasyonu (EuRIC), hem çevresel hem de ekonomik sürdürülebilirlik için geri dönüştürülmüş çeliğin kullanımını teşvik eden önlemler alınması gerektiğini belirtti. Artan enerji fiyatları ve jeopolitik belirsizlikler karşısında EURIC, Avrupa’nın ithal enerjiye ve demir cevheri gibi hammaddelere yönelik bağımlılığını azaltmak için bölgede geri dönüştürülmüş çelik kullanımının artması gerektiğini ifade etti.

Açıklamaya göre çelik üretim sürecinde girdi olarak geri dönüştürülmüş çelik kullanımının artırılması, demir cevherine kıyasla karbon ayak izini önemli ölçüde azaltmanın yanı sıra ekonomik açıdan daha uygun. Türkiye ve ABD’deki çelik üretiminin sırasıyla yaklaşık %72 ve %70’i elektrik ark ocaklarında gerçekleştirilirken AB’de bu oran yıllar içinde istikrarlı bir şekilde yaklaşık %45 seviyesinde kaldı. Bunun yanı sıra Avrupa çelik sektörü, hidrojen gibi çelik üretim maliyetlerini artıran alternatiflerle emisyonlarını azaltmayı hedeflerken, EuRIC, elektrik ark ocağı rotasıyla geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen çeliğin, ithal hammaddelere olan bağımlılığı azaltarak çevresel sürdürülebilirliği ve Avrupa’nın stratejik özerkliğini destekleyeceğini belirtti.