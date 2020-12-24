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Erdemir Toplu İş Sözleşmesi imzaladı

Perşembe, 24 Aralık 2020 15:19:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Erdemir, 23 Aralık 2020 tarihinde Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ve Türk Metal Sendikası ile 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzaladığını açıkladı.

4000 saat ücretli çalışanı kapsayan bu sözleşmenin görüşmeleri 14 Ekim 2020 tarihinde başladı ve Ankara MESS Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen 4. Oturumda anlaşmaya varıldı. 

Erdemir’in açıklamasına göre, “28.Dönem Toplu İş Sözleşmesi, Erdemir’in tüm dünyanın Covid-19 salgını nedeniyle zorlu günler yaşadığı bu süreçte, en önemli varlığı olarak gördüğü çalışanlarını korumaya ve iş barışını sağlamaya devam ettiğini bir kez daha gösterdi. Sürdürülebilir büyüme ilkeleri çerçevesinde çalışmalarını yürüten Erdemir, çalışanlarından aldığı güçle ülkemiz için değer üretmeye devam edecek.”


Etiketler: Avrupa  Türkiye  Erdemir  |  benzer haberler »


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