Erdemir MUGEM uçak gemisi projesi için 40.000 mt gemi levhası tedarik edecek

OYAK Maden Metalürji Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Erdemir, Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki en büyük gemi olması planlanan Milli Uçak Gemisi (MUGEM) projesinin çelik ihtiyacının şirket tarafından karşılanacağını açıkladı.

Erdemir, MUGEM Projesi kapsamında Türkiye’nin ilk uçak gemisi için gerekli yaklaşık 40.000 mt gemi levhası üreteceğini ve teslim edeceğini belirtti.

Sedef ve Sefine tersaneleriyle tedarik anlaşmaları imzalandı

Erdemir’in açıklamasına göre MUGEM projesinde yüklenici olarak görev alan Sedef ve Sefine tersaneleri ile tedarik anlaşmaları imzalandı ve anlaşmalar kapsamında planlanan ilk teslimat Ocak ayı sonunda gerçekleştirildi.

MUGEM projesinin Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki en büyük gemi olması planlanırken, Türkiye’nin savunma kabiliyetlerini güçlendirmeyi hedefleyen stratejik yatırımlar arasında yer aldığı ifade edildi.

Mekanik performansın sağlanması için sıkı kontrol

Erdemir, çeliğin kimyasal bileşiminden mekanik performansına kadar üretim zincirinin tüm aşamalarında sıkı kontrol uygulandığını belirtti. MUGEM için üretilen gemi levhasının, yüksek tokluk ve mukavemet değerlerinin yanı sıra üstün kaynatma ve şekillendirme özellikleriyle öne çıktığı kaydedildi.