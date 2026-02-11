 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Erdemir...

Erdemir MUGEM uçak gemisi projesi için 40.000 mt gemi levhası tedarik edecek

Çarşamba, 11 Şubat 2026 12:07:32 (GMT+3)   |   İstanbul

OYAK Maden Metalürji Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Erdemir, Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki en büyük gemi olması planlanan Milli Uçak Gemisi (MUGEM) projesinin çelik ihtiyacının şirket tarafından karşılanacağını açıkladı.

Erdemir, MUGEM Projesi kapsamında Türkiye’nin ilk uçak gemisi için gerekli yaklaşık 40.000 mt gemi levhası üreteceğini ve teslim edeceğini belirtti.

Sedef ve Sefine tersaneleriyle tedarik anlaşmaları imzalandı

Erdemir’in açıklamasına göre MUGEM projesinde yüklenici olarak görev alan Sedef ve Sefine tersaneleri ile tedarik anlaşmaları imzalandı ve anlaşmalar kapsamında planlanan ilk teslimat Ocak ayı sonunda gerçekleştirildi.

MUGEM projesinin Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki en büyük gemi olması planlanırken, Türkiye’nin savunma kabiliyetlerini güçlendirmeyi hedefleyen stratejik yatırımlar arasında yer aldığı ifade edildi.

Mekanik performansın sağlanması için sıkı kontrol

Erdemir, çeliğin kimyasal bileşiminden mekanik performansına kadar üretim zincirinin tüm aşamalarında sıkı kontrol uygulandığını belirtti. MUGEM için üretilen gemi levhasının, yüksek tokluk ve mukavemet değerlerinin yanı sıra üstün kaynatma ve şekillendirme özellikleriyle öne çıktığı kaydedildi.


Etiketler: Gemi Levhası Yassı Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Gemi İnşa Erdemir 

Benzer Haber ve Analizler

İtalya’nın AB dışı ülkelerle çelik ithalatı ilk çeyrekte arttı, ihracatı düştü

28 May | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 28 Mart 2024

28 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 27 Mart 2024

27 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 26 Mart 2024

26 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 25 Mart 2024

25 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 22 Mart 2024

22 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 21 Mart 2024

21 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 20 Mart 2024

20 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 19 Mart 2024

19 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 15 Mart 2024

18 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Pazaryeri Teklifleri

Gemi Sacı
Kalınlık:  6 - 100 mm
Genişlik:  1,8 - 2,5 mm
Boy:  8 - 12 mm
A Grade, AH, DH, EH 3.2 LR - DNV Classlı Gemi Sacları
HI-TECH
Teklifi Gör
Gemi Sacı
Kalınlık:  0 - 3.000 mm
Genişlik:  1.000 - 3.000 mm
Boy:  3.000 - 12.000 mm
ESMER METAL HIRDAVAT SAN. VE TIC. LTD. STI.
Teklifi Gör
Gemi Sacı
Kalınlık:  5 - 50 mm
Genişlik:  1.000 - 3.000 mm
Boy:  3.000 - 12.000 mm
ACT DEMİR ÇELİK MAKİNA
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis