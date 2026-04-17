Erdemir Ankara’daki su altyapısı projesine çelik tedarik edecek

Cuma, 17 Nisan 2026 14:41:30 (GMT+3)   |   İstanbul

OYAK Maden Metalürji Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Erdemir, YDA Group ile çelik rulo tedariğine yönelik bir satış sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Söz konusu anlaşma kapsamında Erdemir, Ankara ile Kesikköprü Barajı arasında uzanan toplam 132 kilometrelik boru hattı projesinin çelik tedarikçisi olduğunu dile getirdi.

Anlaşma kapsamında Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yürütülecek Kesikköprü Barajı ile İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisleri arasındaki su alma yapısı, ana isale hattı, pompa istasyonları ve depo imalatlarında Erdemir çeliğinin kullanılacağı ifade edildi.

Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, söz konusu iş birliğinin stratejik altyapı projeleri açısından önemine dikkat çekerek yüksek kaliteli yerel çelik tedariki ile su kaynaklarının verimli kullanımı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlandığını ifade etti. Yalçıntaş ayrıca iklim değişikliği ve artan kuraklık riskleri doğrultusunda su kaynaklarının stratejik öneminin arttığını belirterek, 132 kilometrelik boru hattını kapsayan projeye katkı sağlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.


Benzer Haber ve Analizler

Erdemir 2025’te yeşil çeliğe geçiş için 825 milyon $ yatırım yapmayı planlıyor

03 Haz | Çelik Haberler

Erdemir 2024’ü 1,1 milyar $ yatırımla tamamlayacak

02 Ara | Çelik Haberler

Erdemir net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yatırımlarını sürdürüyor

23 Eyl | Çelik Haberler

OYAK Maden Metalürji Grubu çelik üretimini 2050’ye kadar karbondan arındıracak

11 Oca | Çelik Haberler

Erdemir Van’da güneş enerjisi santrali kuracak

02 May | Çelik Haberler

Erdemir yenilenebilir enerji şirketi kurdu

08 Oca | Çelik Haberler

OYAK Maden Metalürji Grubu Ereğli tesisinde yeni yüksek fırın inşa edecek

17 Ağu | Çelik Haberler

OYAK Maden Metalürji yüksek katma değerli çelik üretimine yönelik çalışmalarını hızlandırıyor

05 Şub | Çelik Haberler

Erdemir Alman Linde Group ile ilk yabancı ortaklığını imzaladı

22 Şub | Çelik Haberler

Erdemir Grubu yeni galvanizleme hattı sipariş etti

13 Tem | Çelik Haberler





