Erdemir Ankara’daki su altyapısı projesine çelik tedarik edecek

OYAK Maden Metalürji Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Erdemir, YDA Group ile çelik rulo tedariğine yönelik bir satış sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Söz konusu anlaşma kapsamında Erdemir, Ankara ile Kesikköprü Barajı arasında uzanan toplam 132 kilometrelik boru hattı projesinin çelik tedarikçisi olduğunu dile getirdi.

Anlaşma kapsamında Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yürütülecek Kesikköprü Barajı ile İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisleri arasındaki su alma yapısı, ana isale hattı, pompa istasyonları ve depo imalatlarında Erdemir çeliğinin kullanılacağı ifade edildi.

Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, söz konusu iş birliğinin stratejik altyapı projeleri açısından önemine dikkat çekerek yüksek kaliteli yerel çelik tedariki ile su kaynaklarının verimli kullanımı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlandığını ifade etti. Yalçıntaş ayrıca iklim değişikliği ve artan kuraklık riskleri doğrultusunda su kaynaklarının stratejik öneminin arttığını belirterek, 132 kilometrelik boru hattını kapsayan projeye katkı sağlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.