Shagang Group gemi inşası ve deniz mühendisliği alanındaki faaliyetlerini genişletiyor

Çin'in Jiangsu eyaleti merkezli çelik üreticisi Shagang Group'un tamamına sahip olduğu iştiraki Jinsha Heavy Industry (Tianjin) Co., Ltd., 8 Ekim tarihinde 70 milyon RMB (10,4 milyon $) kayıtlı sermayeyle resmen kurularak tescil edildi. Böylece Shagang Group gemi inşası ve deniz mühendisliğiyle ilgili faaliyetlerini daha da genişletmiş oldu.

Yeni şirket demir yolu, gemi inşası, havacılık ve uzay ile diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı alanında faaliyet gösteren şirketler arasında sınıflandırılırken faaliyet alanları arasında gemi inşası, tasarımı, tadilatı ve onarımının yanı sıra deniz mühendisliği ekipmanları ve gemilerde kullanılan yardımcı ekipmanların üretimi yer alıyor.