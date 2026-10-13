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Shagang Group gemi inşası ve deniz mühendisliği alanındaki faaliyetlerini genişletiyor

Salı, 13 Ekim 2026 09:51:39 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin'in Jiangsu eyaleti merkezli çelik üreticisi Shagang Group'un tamamına sahip olduğu iştiraki Jinsha Heavy Industry (Tianjin) Co., Ltd., 8 Ekim tarihinde 70 milyon RMB (10,4 milyon $) kayıtlı sermayeyle resmen kurularak tescil edildi. Böylece Shagang Group gemi inşası ve deniz mühendisliğiyle ilgili faaliyetlerini daha da genişletmiş oldu.

Yeni şirket demir yolu, gemi inşası, havacılık ve uzay ile diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı alanında faaliyet gösteren şirketler arasında sınıflandırılırken faaliyet alanları arasında gemi inşası, tasarımı, tadilatı ve onarımının yanı sıra deniz mühendisliği ekipmanları ve gemilerde kullanılan yardımcı ekipmanların üretimi yer alıyor.

Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Gemi İnşa 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör
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Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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