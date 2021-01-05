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Erdemir Kümaş Manyezit’i satın aldı

Salı, 05 Ocak 2021 10:44:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

OYAK, bağlı kuruluşu Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’nin (Erdemir), Yıldız Holding ve Gözde Girişim ile 340 milyon $ değerinde anlaşma imzalayarak Kümaş Manyezit’i satın aldığını açıkladı.

OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem “Ülkemiz ve milli kaynaklar adına önem arz eden bu değeri bünyemize katarak, zengin rezerv ve hammadde avantajı ile birlikte hem yerli sanayicilerimize hammadde tedariki anlamında fırsatlar yaratılması hem de ihracat potansiyeli ile ülkemizi bu alanda da stratejik bir konuma taşımış olduk,” dedi.

Kütahya’da üç tesiste üretim yapan Kümaş, Türkiye’deki tüm çelik üreticilerinin manyezit bazlı refrakter ihtiyacını karşılıyor. Toplam satış miktarını 2020’de bir önceki yıla oranla %14 artırmayı başaran Kümaş, yıllık yaklaşık 1,2 milyon mt cevher işleme kapasitesiyle 50’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.


Etiketler: Erdemir  Avrupa  Türkiye  |  benzer haberler »


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