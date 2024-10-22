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Erdemir 1 No’lu yüksek fırınına hidrojen enjeksiyonu denemesini başarıyla tamamladı

Salı, 22 Ekim 2024 15:28:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

OYAK Maden Metalürji Grubu şirketlerinden olan Erdemir, 1 No’lu yüksek fırınına hidrojen enjeksiyon denemesini başarıyla tamamladığını açıkladı.

Erdemir Mühendislik ve İrlanda merkezli endüstriyel gaz şirketi Linde iş birliğiyle gerçekleştirilen deneme kapsamında 1 No’lu yüksek fırına 2 gün boyunca hidrojen gazı enjeksiyonu yapıldı. Uygulamada Linde tarafından tanker ile getirilen yaklaşık 2,2 ton sıvı hidrojenin yanı sıra Erdemir Soğuk Haddehanesi bünyesindeki hidrojen tesisinden temin edilen ilave hidrojen kullanıldı. Linde gazlaştırma ve basınç düşürme istasyonları otomasyon sistemleri konusunda hizmet verirken enjeksiyon sistemine ait detay mühendislik ve genel proje yönetim çalışmaları Erdemir Mühendislik, sistem kurulumu ve devreye alma işlemleri ise Erdemir ve Linde ekiplerinin ortak çalışması ile gerçekleştirildi.

SteelOrbis’in daha önce belirttiği üzere bu denemeyle şirket, Türkiye çelik sektöründe bir ilke imza attı ve Avrupa’da söz konusu uygulamayı gerçekleştiren 3 çelik üreticisinden biri oldu.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Erdemir 

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