Erdemir özel endüstri bölgesi oldu

OYAK Maden Metalürji Grubu şirketlerinden olan Erdemir, Cumhurbaşkanı Kararı ile Zonguldak Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edildiğini açıkladı. 60. yılına özel endüstri bölgesi olarak giren Erdemir, Karadeniz Ereğli’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli rol oynamaya devam edecek.

Söz konusu karar, şirketin kapasitesini ve katma değerli ürün üretimini artırmak üzere planladığı tüm yatırımlarını daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirerek 2050 yılında net sıfır emisyon hedefine ulaşmasına katkı sağlayacak. Erdemir 2030 yılına kadar ton başına karbon emisyonunu 2022’ye kıyasla %25, 2040 yılına kadar %40 oranında azaltmayı ve 2050 yılında net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor. Söz konusu yatırımlarla şirket ilk etapta 1.000 ve daha sonra 500 kişilik ek istihdam yaratacak.