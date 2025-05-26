Erdemir ve İsdemir sürdürülebilir büyüme için yeni yatırımlarını devreye aldı

OYAK Maden Metalürji Grubu şirketlerinden Erdemir ve İsdemir, sürdürülebilir büyüme ve Net Sıfır Yol Haritası hedefleri doğrultusunda iki büyük yatırım gerçekleştirdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamalara göre Erdemir, kok üretim dengesini sağlamak, çevresel performansını artırmak, dışa bağımlılığı ve maliyetleri azaltmak amacıyla yenilediği 4 No’lu kok bataryasını devreye aldı. 1 ve 2 No’lu kok bataryalarının yerini alan 4 No’lu batarya, yıllık 800.000 mt üretim kapasitesine sahip.

Öte yandan İsdemir, yıllık 2,8 milyon mt sıvı ham demir üretim kapasitesine sahip yeni 1 No’lu yüksek fırınını devreye aldı. Şirket, Türkiye’nin en büyük kapasiteli fırını olan söz konusu fırın ile maliyetlerini azaltarak verimliliğini artıracak ve sürdürülebilir üretime katkı sağlayacak. Yeni 1 No’lu fırın, 1975 yılında üretime başlayıp 19 Mayıs 2016 tarihine kadar toplam 16,33 milyon mt sıvı ham demir üretimi gerçekleştiren eski 1 No’lu yüksek fırının son teknolojiyle yeniden tasarlanmasıyla inşa edildi. Fırında tüyer sayısı 16’dan 32’ye, döküm deliği sayısı ise 1’den 4’e çıkarılarak üretim süreci daha hızlı ve etkin hale getirildi. Ayrıca yeni yüksek fırın, gelişmiş enerji dönüşüm sistemi sayesinde 13,5 MW elektrik üretme kapasitesine ulaştı.