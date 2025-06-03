Erdemir 2025’te yeşil çeliğe geçiş için 825 milyon $ yatırım yapmayı planlıyor

Yatırım şirketi Ünlü & Co'ya göre OYAK Maden Metalürji Grubu şirketlerinden olan Erdemir, 2025 yılında toplam 825 milyon $ yatırım yapmayı hedefliyor. Yatırım şirketi, Erdemir'in bu yatırımın büyük bir kısmını yeşil çeliğe geçiş ve modernizasyon çalışmalarına ayıracağını belirtti. Bu çalışmalar arasında yıllık 3 milyon mt kapasiteli peletleme tesisi ve yıllık 1,4 milyon mt kapasiteli elektrik ark ocağı yer alıyor.

Üreticinin yıllık yatırım tutarı, Erdemir'in yıllık ortalama yatırımlarının yaklaşık 211 milyon $ olduğu 2011-2020 dönemine kıyasla neredeyse üç katına çıktı. SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere Mayıs ayında Erdemir, karbon sıfır yol haritası kapsamında yıllık 800.000 mt üretim kapasitesine sahip 4 No’lu kok bataryasını devreye alarak 2050 yılına kadar sıfır karbon emisyonuna ulaşma planında büyük bir adım atmıştı. Üreticinin hedeflediği diğer projeler arasında 2025 yılının sonunda tam kapasitede devreye alınması beklenen bir güneş enerjisi santrali, doğrudan indirgenmiş demir yatırımları ve yeşil hidrojen üretim tesisleri yer alıyor.

Ünlü & Co, Erdemir'in 2024 yılında etkilerini hissettiği küresel kapasite fazlası ve ucuz ithalatın baskısına rağmen çelik üretimindeki sürdürülebilirlik yatırımlarını tamamlayarak rekabet gücünü artıracağını, böylece 2027 yılının ikinci yarısı için hedeflediği 140$/mt AVFÖK değerine ulaşabileceğini bildirdi. Erdemir 2025 yılının ilk çeyreğinde 60$/mt AVFÖK değeri kaydetmişti.