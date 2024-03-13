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Erciyas Çelik Boru’nun satış gelirleri 2023’te %134,8 arttı

Çarşamba, 13 Mart 2024 16:09:40 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Boru üreticisi Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. 2023 yılına ilişkin mali ve faaliyet sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde Erciyas bir önceki yıl kaydedilen 184,75 milyon TL net kâra kıyasla 81,19 milyon TL net kâr kaydetti. Şirketin satış gelirleri 2022 yılında kaydedilen 3,52 milyar TL’ye kıyasla %134,8 artışla 8,26 milyar TL olurken, söz konusu dönemde Erciyas 2022 yılında kaydedilen 581,92 milyon TL faaliyet kârına kıyasla 1,19 milyar TL faaliyet kârı elde etti.

Yılın tamamında Erciyas geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 117.000 mt’a kıyasla 211.000 mt boru satışı gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde şirketin toplam boru satış tonajının %84’ü ihracat satışlarından oluştu.

Buna ek olarak şirket yüksek enflasyon nedeniyle artan Türk lirası bazındaki maliyetlere karşın döviz kurunun yatay seyretmesinin lira bazındaki sabit giderlerinin ciro içerisindeki payının artmasına yol açtığını belirtti. Erciyas 2024 yılında kurun mevcut seviyelerin üzerinde seyredeceğini ve sabit giderlerinin ciro içerisindeki payının olumlu yönde gelişmesini bekliyor.


Etiketler: Boru Borular Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Erciyas Boru  

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