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Erciyas Çelik Boru’nun satış gelirleri ilk yarıda arttı, fiyatların yükselmesi bekleniyor

Cuma, 19 Ağustos 2022 11:01:38 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Boru üreticisi Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. bu yılın ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde Erciyas bir önceki yıl kaydedilen 14,28 milyon TL net kâra kıyasla 46,93 milyon TL net kâr kaydetti. Şirketin satış gelirleri yıllık %95,6 artış göstererek 1,51 milyar TL olurken, söz konusu dönemde Erciyas 2021 yılının ilk yarısında kaydedilen 183,34 milyon TL faaliyet kârına kıyasla 337,92 milyon TL faaliyet kârı elde etti.

Yılın Ocak-Haziran döneminde Erciyas geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 34.000 mt’a kıyasla 69.000 mt boru satışı gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde şirketin toplam boru satış tonajının %74’ü ihracat satışlarından oluştu.

Açıklamaya göre ilk yarıda küresel çelik fiyatları, kısmen yükselen hammadde fiyatları nedeniyle piyasada artış beklentisi olmasına rağmen talep tarafından destek gelmeyince yatay seyretti. Avrupa’da talep canlandığında fiyatların yükselmesi bekleniyor.


Etiketler: Boru Borular Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Erciyas Boru  

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