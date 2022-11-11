Erciyas Çelik Boru’nun net kârı ve satış gelirleri Ocak-Eylül döneminde arttı

Cuma, 11 Kasım 2022 10:23:45 (GMT+3) | İstanbul

Boru üreticisi Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. bu yılın ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde Erciyas bir önceki yılın ilk dokuz ayında kaydedilen 35,39 milyon TL net kâra kıyasla 82,88 milyon TL net kâr kaydetti. Şirketin satış gelirleri geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 584,85 milyon TL’ye kıyasla 2,5 milyar TL olurken, söz konusu dönemde Erciyas 2021 yılının ilk dokuz ayında kaydedilen 167,41 milyon TL faaliyet kârına kıyasla 516,33 milyon TL faaliyet kârı elde etti.

Yılın Ocak-Eylül döneminde Erciyas geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 50.000 mt’a kıyasla 86.000 mt boru satışı gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde şirketin toplam boru satış tonajının %83’ü ihracat satışlarından oluştu.

Açıklamaya göre, Asya pazarındaki çelik fiyatlarının düşük seyretmesi Türk çelik üreticilerini de maliyetinin altında satış yapmak ya da kapasite düşürmek zorunda bırakıyor. Bir süre daha bu sürecin devam edeceği ve çelik satış fiyatlarının gerileyebileceği öngörülüyor. Öte yandan Türk çelik üreticilerinin kapasitesini koruması, Avrupa çelik üreticilerinin ise kapasite düşürmesi durumunda, Avrupa’dan gelen talebin artmasıyla önümüzdeki dönemde fiyatlarda yukarı yönlü bir harekete yol açabilir.