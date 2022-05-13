Erciyas Çelik Boru’nun satış gelirleri birinci çeyrekte büyük artış gösterdi

Cuma, 13 Mayıs 2022 15:20:53 (GMT+3) | İstanbul

Boru üreticisi Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte Erciyas bir önceki yıl kaydedilen 8,94 milyon TL net kâra kıyasla 20,79 milyon TL net kâr kaydetti. Şirketin satış gelirleri yıllık %281,1 artış göstererek 740,86 milyon TL olurken, söz konusu dönemde Erciyas 2021 yılının birinci çeyreğinde kaydedilen 60,51 milyon TL faaliyet kârına kıyasla 154,57 milyon TL faaliyet kârı elde etti.

Yılın Ocak-Mart döneminde Erciyas geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 16.000 mt’a kıyasla 37.000 mt boru satışı gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde şirketin toplam boru satış tonajının %76’sı ihracat satışlarından oluştu.