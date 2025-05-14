Erciyas Çelik Boru birinci çeyrekte net zarar kaydetti

Boru üreticisi Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. bu yılın Ocak-Mart dönemine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde Erciyas, bir önceki yılın ilk üç ayında kaydedilen 30,15 milyon TL net kâra kıyasla 63,42 milyon TL net zarar kaydetti. Şirketin satış geliri geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %20,5 düşüşle 1,36 milyar TL olurken, söz konusu dönemde Erciyas 2024 yılının ilk üç ayında kaydedilen 336,43 milyon TL faaliyet kârına kıyasla 219,74 milyon TL faaliyet kârı elde etti.

Bahsi geçen dönem içinde şirketin toplam boru satışlarının %64’ünü dış piyasalara yapılan satışlar meydana getirdi. Şirket çoğunlukla büyük ebatlı ve ağır tonajlı boru ihracatı yaptığı için sevkiyat ve ihracat giderlerinin payı, yılın ilk üç ayında pazarlama, satış ve dağıtım giderlerinin %63’ünü oluşturdu.

Şirketin Düzce ve Mersin’de bulunan üretim tesislerinde toplam yıllık spiral kaynaklı çelik boru üretim kapasitesi yaklaşık 600.000 mt seviyesinde yer alıyor.