Erciyas Çelik Boru’nun net kârı 2021’de düştü, gaz borusu talebinin 2022’de artması bekleniyor

Salı, 15 Mart 2022 15:32:28 (GMT+3) | İstanbul

Boru üreticisi Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. 2021 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

2021 yılında Erciyas bir önceki yıl kaydedilen 74,59 milyon TL net kâra kıyasla 24,68 milyon TL net kâr kaydetti. Şirketin satış gelirleri yıllık %13,9 artış göstererek 1,05 milyar TL olurken, söz konusu dönemde Erciyas 2020 yılında kaydedilen 146,49 milyon TL faaliyet kârına kıyasla 175,84 milyon TL faaliyet kârı elde etti.

Şirket 2022 yılının hem 2021’de ertelenen siparişlerin hayata geçtiği hem de yeni projelerin çıktığı bir büyüme yılı olacağını belirtti. Erciyas bu yıl gaz borusu talebinin artacağını öngörüyor. Şirket Rusya kaynaklı yaşanan doğal gaz krizinin fiyatları daha da artıracağını ve Avrupa’nın alternatif doğal gaz kaynağı arayışıyla yeni doğal gaz boru hatlarının devreye sokulacağını tahmin ediyor.