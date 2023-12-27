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Erciyas Çelik Boru BOTAŞ’ın doğal gaz bağlantı hattı projesine yönelik boru sevkiyatlarını tamamladı

Çarşamba, 27 Aralık 2023 10:42:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Boru üreticisi Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş., Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) tarafından yürütülen Batı Karadeniz Faz 3 doğal gaz bağlantı hattı projesine yönelik tüm boru sevkiyatlarını planlanan tarihten önce tamamladığını açıkladı. Şirket %49,9 payının olduğu projede iş ortağıyla KDV dahil toplam 1,19 milyar TL tahsil ettiğini bildirdi.

Söz konusu projeyle Batı Karadeniz Sakarya Gaz Sahası’nda keşfedilen doğal gaz BOTAŞ ulusal doğal gaz iletim şebekesine aktarılarak kullanıma sunulacak. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Ocak ayında Erciyas BOTAŞ tarafından açılan Batı Karadeniz Faz 3 doğal gaz bağlantı hattı çelik boru alımı ihalesini iş ortağıyla birlikte kazanmıştı.


Etiketler: Boru Borular Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Erciyas Boru  

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