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BAE’li EMSTEEL ve Masdar’ın pilot projesi ilk yeşil çelik üretimini gerçekleştirdi

Çarşamba, 30 Ekim 2024 11:03:33 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Eski adıyla Emirates Steel olarak bilinen Birleşip Arap Emirlikleri’nin (BAE) en büyük çelik üreticisi ve piyasa lideri EMSTEEL ve yerel yenilenebilir enerji şirketi Masdar, yenilenebilir hidrojen kullanarak çelik üretimi yapan ortak pilot projelerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Açıklamada, demir cevherinden demir çıkarmak için hidrojen kullanan MENA bölgesinin ilk hidrojen bazlı pilot çelik projesinin tamamen faaliyete geçtiği ve ilk yeşil çelik üretimini gerçekleştirdiği ifade edildi. Bununla birlikte yeşil hidrojenin çelik üretiminden kaynaklı karbon salımında %95’e varan düşüş sağlama potansiyeli olduğu ve böylelikle BAE’nin 2050 yılına kadar net sıfır karbon salımına ulaşma yönündeki hedefine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Öte yandan atılan bu adımın BAE’nin başlıca hidrojen ve yeşil çelik merkezi olma yönündeki planlarını ortaya koyduğu da aktarıldı.


Etiketler: BAE Orta Doğu Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma Emirates Steel 

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