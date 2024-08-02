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BAE merkezli AGSI Abu Dabi çelik tesisinde emisyonu sıfıra indirdi

Cuma, 02 Ağustos 2024 12:29:43 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yerel basında çıkan haberlere göre Birleşik Arap Emirlikleri merkezli çelik üreticisi Arabian Gulf Steel Industries (AGSI), Abu Dabi’de bulunan çelik tesisinde net sıfır emisyona ulaştı.

Tesis, tamamen iç piyasadan temin ettiği hurdayla yılda 600.000 mt çelik çubuk üretiyor. Çelik ürünlerinin ömrünü uzatan teknolojiler kullanılarak yerel çeliğin yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi, AGSI’nin karbon emisyonlarını geleneksel üretim yöntemlerine kıyasla azaltıyor.

AGSI’nin CEO’su Asam Hussain, “Çevresel, sosyal ve yönetimsel uygulamalara olan bağlılığımızı güçlendirmek, BAE çelik sektörü üzerinde önemli ve sürekli bir etki sağlamak ve sektörde olumlu bir dönüşüme katkıda bulunmak için çalışıyoruz. Net sıfır emisyonlu çelik tesisimiz, BAE’nin sürdürülebilir üretim için bölgesel bir merkez olma vizyonuna katkıda bulunuyor,” dedi.


Etiketler: BAE Orta Doğu Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

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