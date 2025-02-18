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EMSTEEL 2050 yılına kadar karbon salımını sıfırlamayı hedefliyor

Salı, 18 Şubat 2025 14:09:42 (GMT+3)   |   İstanbul

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) en büyük çelik üreticisi ve piyasa lideri EMSTEEL, BAE’nin hedefleri ve Paris Anlaşması ile uyumlu karbonsuzlaşma stratejisini açıkladı.

Şirket, 2030 yılına kadar çelik ve çimento üretim birimlerinden kaynaklı sera gazı salımını 2019 yılına kıyasla sırasıyla %40 ve %30 azaltmayı hedefliyor. Bununla birlikte 2050 yılına kadar karbon nötr olmayı planlıyor. Çelik ve çimento, küresel ölçekte en fazla karbon salımı gerçekleştiren sektörler arasında yer alıyor.

Söz konusu hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla EMSTEEL, enerji verimliliğinin artırılması, gelişmiş proses optimizasyon teknolojilerinin uygulanması ve çelik ile çimento üretiminde alternatif yakıtlar ve hammaddelerin kullanımı gibi önemli karbonsuzlaşma projelerine odaklanacak. Ayrıca şirket, 2030 yılına kadar enerji ihtiyacının tamamını karşılamak için temiz ve yenilenebilir enerji kullanımını artırmayı da planlıyor.


Etiketler: BAE Orta Doğu Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma Emirates Steel 

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