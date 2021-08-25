Ekvador ferromanganez piyasasını mercek altına aldı

Ekvador hükümetinin, Galapagos Adaları yakınlarında ferromanganez arama çalışmalarına başlamayı düşündüğü bildirildi.
Farklı bakanlık yetkililerinden oluşan bir komitenin, Ekvador’un Galapagos Adaları yakınlarındaki kıta sahanlığının, ferroalyaj arama çalışmaları nedeniyle genişletilmesi için New York’ta yer alan Birleşmiş Milletler Kıta Sahanlığı Sınırları Komisyonu’na sunum hazırladığı belirtildi.
Söz konusu sunumun, bu yılın sonunda yapılması bekleniyor. Ekvador, ilk sunumunu 2020 yılında yapmıştı.