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Ekvador ferromanganez piyasasını mercek altına aldı

Çarşamba, 25 Ağustos 2021 09:26:16 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Ekvador hükümetinin, Galapagos Adaları yakınlarında ferromanganez arama çalışmalarına başlamayı düşündüğü bildirildi.

Farklı bakanlık yetkililerinden oluşan bir komitenin, Ekvador’un Galapagos Adaları yakınlarındaki kıta sahanlığının, ferroalyaj arama çalışmaları nedeniyle genişletilmesi için New York’ta yer alan Birleşmiş Milletler Kıta Sahanlığı Sınırları Komisyonu’na sunum hazırladığı belirtildi.

Söz konusu sunumun, bu yılın sonunda yapılması bekleniyor. Ekvador, ilk sunumunu 2020 yılında yapmıştı.


Etiketler: madencilik  hammaddeler  ferroalyaj  Güney Amerika  Ekvator  |  benzer haberler »


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