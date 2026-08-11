New Zealand Steel, Glenbrook tesisindeki elektrik ark ocağında ilk yeşil çelik üretimini gerçekleştirdi

Avustralyalı çelik üreticisi BlueScope'un bağlı kuruluşu New Zealand Steel, Auckland'ın yaklaşık 60 km güneyinde bulunan Glenbrook çelik tesisindeki yeni elektrik ark ocağında ilk çelik üretimini gerçekleştirdiğini ve bu gelişmenin Yeni Zelanda çelik sektörünün karbonsuzlaşma sürecinde önemli bir dönüm noktası olduğunu duyurdu.

Yenilenebilir elektrik ve yerel hurda kullanan yeni elektrik ark ocağının New Zealand Steel'in karbon yoğunluğunu önemli ölçüde azalttığı ifade edildi. Bu sayede Glenbrook tesisinin yıllık sera gazı emisyonlarının %45'in üzerinde düşürüleceği ve yerel çelik üretiminin uzun vadede sürdürülebilmesine katkıda bulunulacağı belirtildi.

İnşaatın başlamasından iki yıl sonra ilk üretim gerçekleştirildi

Projenin inşasının 2024'ün Haziran ayında başladığı ve ilk üretimin iki yılı biraz aşkın bir süre sonra gerçekleştirildiği dile getirildi. Toplamda bir milyon saati aşkın çalışmanın yürütüldüğü proje kapsamında kurulumun Glenbrook çelik tesisindeki faaliyetler kesintiye uğramadan gerçekleştirildiği ifade edildi.

New Zealand Steel, geçiş sürecinde 650.000 mt seviyesindeki çelik üretimine devam ederek Yeni Zelanda'nın altyapı, inşaat, imalat ve tarım sektörlerine yönelik tedarikte herhangi bir kesinti yaşamadığını aktardı. Yeni üretim rotası kapsamında Glenbrook'taki oksijenli çelik üretim fırınının ve kömürle çalışan dört fırından ikisinin kullanımına son vererek tesisteki kömür tüketimini %50 azalttığına dikkat çekti.

Hükümet projeye finansman sağladı

Elektrik ark ocağı projesinin kamu-özel sektör yatırım ortaklığı kapsamında geliştirildiği ve Yeni Zelanda hükümetinin projeye 140 milyon Yeni Zelanda dolarına (82,17 milyon $) varan ortak yatırım desteği sağladığı paylaşıldı.

Enerji anlaşması kapsamında Contact Energy'nin tesise kesintisiz yenilenebilir elektrik tedarik edeceği, aynı zamanda Sims ve GMS ile imzalanan uzun vadeli anlaşmalar kapsamında hurda ihtiyacının güvence altına alınacağı vurgulandı. New Zealand Steel, söz konusu anlaşmalar sayesinde daha önce Yeni Zelanda'dan ihraç edilen yüz binlerce ton hurdanın Glenbrook'ta yerel olarak geri dönüştürülmesini ve böylece daha döngüsel bir yerel çelik tedarik zincirinin desteklenmesini beklediğinin altını çizdi.

Ayrıca New Zealand Steel'in kardeş şirketi Pacific Steel'in, yeni üretim rotasıyla üretilen çeliği kullanan ürünleri piyasaya süren ilk şirket olacağı da bildirildi. Bu yılın ilerleyen dönemlerinde PACIFIC™'in, şirketin yerel olarak üretilen yeni standart çelik ürünü olacağı ve PACIFIC DCRB®'nin ise yerel üretim inşaat demiri için daha da düşük emisyonlu bir seçenek olarak sunulacağı paylaşıldı.