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EEU Ukrayna’dan ithal edilen borulara uygulanan antidamping vergisini uzattı

Çarşamba, 21 Nisan 2021 17:17:51 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Belarus, Kazakistan, Rusya ve Ermenistan’ın üye olduğu Avrupa Ekonomi Komisyonu (EEC), Ukrayna’dan ithal boruya uygulanan antidamping vergisini 7 Şubat 2022 tarihine kadar uzattığını duyurdu.

Söz konusu ürünlere uygulanan antidamping vergisi ilk olarak 22 Haziran 2011 tarihinde getirilmiş, 1 Haziran 2021’de sona ermesi kararlaştırılmıştı.

EEC konuya yönelik, “Komisyonumuz, Ukrayna’dan ithal edilen boruların dampinge yol açacağına ve sonucunda da Avrasya Ekonomi Birliği’nin ekonomisine zarar vereceğine dair ön sonuçlara varmıştır. Bu sebeple, 8 Şubat 2021’de yapılan başvuru göz önüne alınarak, antidamping soruşturmasının yeniden başlatılması değerlendirilmeye alınmıştır.” açıklamasını yaptı.

Mevcut antidamping vergi oranları %18,9-37,8 seviyesinde yer alıyor.


Etiketler: boru  kota ve vergiler  ticaret  Ukrayna  BDT  borular  |  benzer haberler »


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