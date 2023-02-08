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Güney Koreli YK Steel yeni inşaat demiri tesisi için yatırım yapıyor

Çarşamba, 08 Şubat 2023 11:25:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group, Güney Koreli çelik üreticisi YK Steel için eritme, döküm ve haddeleme hatları içeren bir elektrik ark ocaklı tesisi tüm elektrik ve otomasyon sistemleriyle birlikte tedarik edecek.

YK Steel mevcut tesisinin yerini değiştirmek ve geliştirmek yerine, ilk olarak 2021 sonunda planlandığı üzere tamamen yeni bir elektrik ark ocaklı tesis kurulmasına karar verdi.

YK Steel yeni tesisi 10 ila 35 mm ebatlarında inşaat demiri üretmek için kullanacak. Şirket, yıllık 1 milyon mt inşaat demiri üretim kapasitesine sahip olacak tesisle birlikte olabildiğince düşük maliyetle daha sürdürülebilir bir üretim gerçekleştirmeyi hedefliyor. Tesis, 2025 yılında şirketin Dangjin’de bulunan sahasında üretime başlayacak.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler G. Kore Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Yatırım 

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