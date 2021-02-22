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Dillinger Hollanda’da bulunan deniz üstü rüzgar santraline kalın levha tedarik etti

Pazartesi, 22 Şubat 2021 14:20:42 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman levha üreticisi Dillinger Hütte, Hollanda’da bulunan Borssele III ve IV deniz üstü rüzgar santraline 70.000 mt termomekanik olarak haddelenmiş kalın levha tedarik ettiğini açıkladı. 12,7-88 mm kalınlığındaki levhalar, rüzgar türbinlerinin temel inşaatında kullanılacak. Bazı temel yapılarının ağırlığı 42 tonun üzerinde yer alarak rekor seviyeye ulaştı.

730 MW kapasiteli Borssele III ve IV deniz üstü rüzgar santrali 18 Şubat tarihinde devredildi. 2020 yılının Kasım ayında faaliyete geçen Borssele I ve II deniz üstü rüzgar santralleri ve yenilikçi deneme amacıyla kullanılan küçük bir alan, Hollanda’nın Zeeland eyaletinin yaklaşık 22 km açıklarında bulunan 122 km²’lik Borssele rüzgar santrali sahasını oluşturuyor. Yaklaşık 1,4 GW kapasiteye sahip olan saha, Hollanda’da bugüne kadarki en büyük rüzgar santrali sahası.

Öte yandan Borssele III ve IV’ün 77 rüzgar türbini karbon salımını 1 milyon mt azaltacak.


Etiketler: yassı ürünler  levha  Dillinger Hütte  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


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