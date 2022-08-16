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Dillinger Fransa’nın ilk deniz üstü rüzgar santraline levha tedarik etti

Salı, 16 Ağustos 2022 10:34:27 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman çelik levha üreticisi Dillinger Group, Atlantik kıyılarında inşa edilen Fransa’nın ilk deniz üstü rüzgar santraline levha tedarik ettiğini açıkladı.

Dillinger 80 rüzgar türbininin inşası için 80.000 mt çelik tedarik etti. Saint-Nazaire’de inşa edilen toplam 480 MW kapasiteli deniz üstü rüzgar santrali, Loire-Atlantique bölgesinde tüketilen elektriğin %20’sini üretecek.

Açıklamaya göre Dillinger Avrupa’nın yanı sıra Japonya, Asya ve ABD’de bulunan 80’den fazla rüzgar santraline çelik tedarik etti.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler Fransa Avrupa Birliği Üretim 

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