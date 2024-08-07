Diler Çelik Kars’ta kuracağı güneş enerjisi santrali için onay bekliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Diler Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş’nin Kars’ta gerçekleştirmeyi planladığı güneş enerjisi santrali projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının incelendiği, projeye ilişkin ÇED sürecinin başladığı ve halkın görüşüne açıldığı bildirildi.

Yatırım maliyeti 1,79 milyar TL olan proje kapsamında toplam 236.685 adet güneş paneli kurulacak. Kurulu kapasitesi 100 MWe seviyesinde yer alacak santralin yılda 230,99 milyon kW enerji üreteceği öngörülüyor.

Ayrıca Diler Çelik, santralin inşasını 17 ay içerisinde tamamlamayı planlıyor.