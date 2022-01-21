Nippon Steel Tayland’da iki elektrik ark ocaklı tesis satın alacak

Cuma, 21 Ocak 2022 10:37:27 (GMT+3) | İstanbul

Japonya merkezli Nippon Steel Corporation, Kendrick Global Limited ile Tayland’da elektrik ark ocaklı tesislerinde sıcak sac üretimi yapan entegre çelik üreticileri G Steel Public Company Limited’de (G Steel) %49,99 ve G J Steel Public Company Limited’de (G J Steel) %49,90 hisse almak üzere anlaşmaya vardığını açıkladı. 300 milyon $ değerinde olması beklenen hisse alımının Şubat ayında ön şartların yerine getirilmesiyle tamamlanması bekleniyor.

Bu devralım sayesinde, Nippon Steel Tayland’da kademeli bir şekilde artması beklenen sıcak sac talebinden pay alacak. Nippon Steel ayrıca, bu iki elektrik ark ocaklı üreticiye yatırım yaparak 2050 yılına kadar karbonsuz üretime geçme hedeflerine de katkı sağlamış olacak.

G Steel ve G J Steel, Tayland’da elektrik ark ocağında sıcak sac üretimi yapan tek entegre çelik üreticileri konumunda bulunuyor. Söz konusu şirketler piyasada en büyük paya sahip genel kullanıma yönelik sıcak sac üretimi ve satışı yapıyor. İki şirketin toplam sıcak sac kapasitesi yaklaşık 3 milyon mt seviyesinde yer alıyor.