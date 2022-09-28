SEAISI: ASEAN ülkelerinin yassı mamul talebi 2021’de çoğunlukla arttı, yalnızca Vietnam’da düşüş kaydedildi

Çarşamba, 28 Eylül 2022 14:39:22 (GMT+3) | İstanbul

Güneydoğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü (SEAISI) ASEAN-6 ülkelerinin 2021 yılına ilişkin yassı mamul talebi verilerini paylaştı.

Söz konusu yılda ASEAN-6 ülkelerinin yassı mamul talebi yıllık %7 artışla yaklaşık 40 milyon mt oldu. Yassı mamul talebindeki artış uzun mamul talebindeki artışa kıyasla daha yüksek oldu. 2021 yılında ülkelerin yassı mamul üretimi yıllık yaklaşık dört milyon mt artış gösterdi. Söz konusu dönemde ASEAN-6 ülkelerinin yassı mamul ithalatı 2020 yılına kıyasla %7 artışla 35 milyon mt’a yükselirken, yassı mamul ihracatı yıllık yaklaşık %4 artışla 13 milyon mt seviyesinde yer aldı.

2021 yılında neredeyse tüm ASEAN-6 ülkelerinin yassı mamul talebinde çift haneli büyüme kaydedildi. Ülkelere ayrı ayrı bakıldığında, 2021 yılında Singapur’un yassı mamul talebi yıllık %37 artışla pandemi önce seviyelerin üzerine yükseldi.

Geçtiğimiz yıl Tayland’ın yassı mamul talebi otomotiv sektörünün toparlanmasıyla yıllık %21 artış gösterirken, büyük altyapı projeleri Filipinler’in yassı mamul talebinin yıllık %17 artış göstermesini sağladı.

Malezya’nın yassı mamul talebi 2021 yılında %13,5 arttı ve 2022 yılında iki haneli artış göstermesi bekleniyor. Söz konusu yılda Endonezya’nın yassı mamul talebi artan araç üretimi sayesinde yıllık %6 yükseldi.

Vietnam yassı mamul talebinde düşüş kaydedilen tek ülke oldu. 2021 yılında ülkenin yassı mamul talebi %9,5 düştü, ancak yerel yassı mamul üretimi ihracat pazarlarına yönlendirilmek üzere yaklaşık üç milyon mt arttı. Artan altyapı gelişmelerinden dolayı ülkedeki yassı mamul talebinin önümüzdeki yıllarda yükselmesi bekleniyor.