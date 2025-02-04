Taylandlı GJ Steel, G Steel’e sac işleme hizmeti verecek

Tayland merkezli çelik üreticisi GJ Steel Public Company Limited, yerel çelik üreticisi G Steel Public Company Limited’in sıcak rulo sac tesisine denetleme, rulo açma gibi hizmetler sunacağını açıkladı.

Bu kapsamda şirket, G Steel için 30.000 mt’a kadar sıcak rulo sac işleyecek. Temmuz ayında sona erecek hizmetin toplam bedeli 9,48 milyon THB (191.448$) seviyesinde yer alacak.

Öte yandan G Steel'e vereceği bu hizmet G J Steel’in kapasite kullanımını artırmasına ve kendi tesisinin atıl kapasite maliyetini azaltmasına yardımcı olacak.