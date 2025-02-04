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Taylandlı GJ Steel, G Steel’e sac işleme hizmeti verecek

Salı, 04 Şubat 2025 15:24:02 (GMT+3)   |   İstanbul

Tayland merkezli çelik üreticisi GJ Steel Public Company Limited, yerel çelik üreticisi G Steel Public Company Limited’in sıcak rulo sac tesisine denetleme, rulo açma gibi hizmetler sunacağını açıkladı.

Bu kapsamda şirket, G Steel için 30.000 mt’a kadar sıcak rulo sac işleyecek. Temmuz ayında sona erecek hizmetin toplam bedeli 9,48 milyon THB (191.448$) seviyesinde yer alacak. 

Öte yandan G Steel'e vereceği bu hizmet G J Steel’in kapasite kullanımını artırmasına ve kendi tesisinin atıl kapasite maliyetini azaltmasına yardımcı olacak.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Tayland Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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